Dof Robotik Sanayi halka arz oluyor. 45 milyon lot dağıtımı yapan firma, kişi başına 2.385 TL değerinde 53 lot verdi. Öte yandan, Dof Robotik Sanayi'nin halka arzdan elde ettiği fonun en büyük kısmını işletme sermayesi olarak kullanacağı öğrendildi. Peki, Dof Robotik Sanayi borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?