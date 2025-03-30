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        Haberler Gündem DMM: Televizyon kanallarının reyting oranlarına ilişkin paylaşımlar dezenformasyondur - Güncel haberler

        DMM: Televizyon kanallarının reyting oranlarına ilişkin paylaşımlar dezenformasyondur

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "televizyon kanallarının bir miting sırasındaki reyting oranları"nı gösterdiği iddiasıyla yapılan paylaşımların dezenformasyon olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 00:29 Güncelleme: 30.03.2025 - 00:29
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "televizyon kanallarının bir miting sırasındaki reyting oranları"nı gösterdiği iddiasıyla yapılan paylaşımların dezenformasyon olduğunu bildirdi.

        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

        "Televizyon kanallarının bir miting sırasındaki reyting oranları iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur. Türkiye'de resmi izlenme/dinlenme oranları (reyting) ölçümleri, bütün kanallara takip eden günün sabahında ulaşmaktadır. Resmi reyting sisteminde hiçbir kanalın anlık veri ölçümlemesi yapılmamaktadır. Dolayısıyla sosyal medyada paylaşılan görsellerdeki reyting ölçümlerinin bir geçerliliği bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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