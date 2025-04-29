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        Haberler Gündem DMM'den Murat Ongun'la ilgili manipülasyon açıklaması

        Murat Ongun'la ilgili manipülasyon açıklaması

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında bir evde el konulan nakit para ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, "Polisler, Murat Ongun'un oğlunun kumbarasındaki 3-5 bin TL'yi aldı" şeklindeki iddiaları yalanladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 19:52 Güncelleme: 29.04.2025 - 19:54
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        Murat Ongun'la ilgili manipülasyon açıklaması
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        İBB'ye başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte danışmanı Murat Ongun da tutuklanmıştı. Soruşturmanın 2. Dalga operasyonda Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un da olduğu 52 şüpheli gözaltına alındı.

        Bugün bazı basın ve yayın organlarında Murat Ongun’un evinde yapılan aramalarda oğlunun kumbarasındaki paranın da alındığına yönelik iddialar yer aldı.

        Söz konusu iddialara İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "iddialar manipülasyondur" diyerek yalanlandı.

        X üzerinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında bir evde el konulan nakit para ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, “Polisler, Murat Ongun’un oğlunun kumbarasındaki 3-5 bin TL’yi aldı” şeklindeki iddialar manipülasyondur.

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        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamındaki operasyonlarda bir ikamette bulunan nakitin toplam miktarı ve nerede bulunduğuna değinilmeden algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

        Bahse konu ikamette diğer farklı noktalarda bulunan 9 bin 800 TL ve 20 bin TL'nin yanı sıra bir kasadaki; 31 bin 50 avro, bin 640 sterlin, 227 dolar, 20 bin TL, 13 bin TL, 20 bin TL, 100 TL nakite el konulmuştur.

        Bahse konu haberlerde soruştuma kapsamında yapılan bu arama ile ilgili, "Bir kumbaradaki 4-5 bin lira alındı" şeklinde manipülatif haberlerin servis edildiği belirlenmiştir.

        Arama tutanağına göre, bahse konu 13 bin 800 TL kasadan, diğer yabancı para birimleri ile birlikte alınmış, herhangi bir kumbara içerisinden alınmamıştır.

        Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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