DMM, "7 Ekimin yıl dönümünde Azerbaycan'da bayrakların yarıya indirildiği" iddiasını yalanladı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan söz konusu paylaşımların dezenformasyon ürünü olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

REKLAM advertisement1

"Azerbaycan'ı Filistin karşıtı gibi göstermeye çalışan bu tür iddialar, kamuoyunu yanıltmayı, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini olumsuz etkilemeyi, kardeş ülke Azerbaycan'ın itibarını zedelemeyi, Türk İslam dünyası içindeki dayanışma algısını kırmayı ve Filistin halkına yönelik devam eden soykırımı gölgelemeyi hedefleyen bilinçli ve sistematik bir algı operasyonunun parçasıdır.

Kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlayan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi ve resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelerin dikkate alınması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."