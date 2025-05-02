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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Djurgarden: 1 - Chelsea: 4 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Djurgarden: 1 - Chelsea: 4 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları tamamlandı. Chelsea, deplasmanda İsveç ekibi Djurgarden'i 4-1 mağlup ederek finale büyük bir adım atarken, Real Betis ise evinde Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti. Rövanş karşılaşmaları 8 Mayıs'ta oynanacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 00:33 Güncelleme: 02.05.2025 - 00:33
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        Chelsea, İsveç'te final kapısını araladı!
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        UEFA Konferans Ligi Yarı Finalinde ilk maçlar sona erdi.

        REAL BETİS EVİNDE AVANTAJI ALDI

        UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında İspanya ekibi Real Betis, evinde İtalya temsilcisi Fiorentina'yı ağırladı. Benito Villamarin Stadyumu'ndaki mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çaldı. Michael Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yaptı. Ev sahibi ekip, 6'ncı dakikada Abdessamad Ezzalzouli ve 64'üncü dakikada Antony'nin attığı gollerle maçı 2-1 kazandı. Konuk ekibin maçtaki tek golünü ise 72'nci dakikada Luca Ranieri kaydetti.

        CHELSEA İSVEÇ'TE FİNAL KAPISINI ARALADI

        Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise İngiltere temsilcisi Chelsea deplasmanda İsveç ekibi Djurgarden'e konuk oldu. 3Arena'da oynanan karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetti. Sandro Scharer'in yardımcıları ise Stephane De Almeida ve Jonas Erni oldu. İngiliz ekibi Chelsea, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 12'nci dakikada Jadon Sancho, 43'üncü dakikada Chukwunonso Madueke ve 59 ile 65'inci dakikada Nicolas Jackson attı. Ev sahibinin golü 68'inci dakikada fileleri havalandıran Isak Alemayehu'dan geldi.

        UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final rövanş maçları 8 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

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