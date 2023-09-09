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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Djokovic ile Medvedev, tek erkekler finalinde karşı karşıya gelecek - Tenis Haberleri

        Djokovic ile Medvedev, tek erkekler finalinde karşı karşıya gelecek

        Sezonun son grand slam tenis turnuvası Amerika Açık'ta tek erkekler finalinde Novak Djokovic ile Daniil Medvedev mücadele edecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 13:23 Güncelleme: 09.09.2023 - 13:23
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        Amerika Açık'ta finalin adı...
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        Amerika´nın New York şehrinde düzenlenen Grand Slam'in 12´nci gününde tek erkeklerde yarı final karşılaşmaları oynandı. Rus raket Medvedev ile İspanyol raket Carlos Alcaraz yarı finalde karşı karşıya geldi. 3 saat 19 dakika süren mücadeyi Medvedev, 7-6, 6-1, 3-6 ve 6-3'lük setler sonucu 3-1 kazandı ve finale çıktı.

        Yarı finalin diğer karşılaşması ise Novak Djokovic ile Ben Shelton arasında oynandı. Sırp raket Djokovic, turnuvada ilk kez yarı final heyecanı yaşayan Amerikalı raket Shelton´u 6-3, 6-2 ve 7-6'lık setlerin ardından 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Bu sonuçların ardından kariyerinin 24´üncü Grand Slam şampiyonluğunu hedefleyen Djokovic, Medvedev ile finalde karşı karşıya gelecek.

        Öte yandan Sırp raket, Grand Slam kariyerinin 36'ncı, ABD Açık'ta ise 10'uncu finaline çıkacak.

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