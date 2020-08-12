Diz kapaklarında oluşan ağrılar yaşlara göre değişkenlik gösterir. Çocuklarda oluşan diz ağrıları genellikle diz kapağı çekirdeğinin gelişimini tamamlamadığı için oluşur. Ergenlikte bu ağrılar kendiliğinden ortadan kalkar çünkü diz kapağındaki çekirdek oluşum sürecini bu yaşlarda tamamlamış olur.

Bazı fiziksel alışkanlıklarımız da diz ağrısı oluşmasına sebep olur. Örneğin sürekli dizlerini bükerek oturmak, yatarken dizlerini bükmek veya diz kapaklarının üzerine oturmak gibi devamlı yapılan alışkanlıklar dizlerde zaman içerisinde belli ağrılar oluşturabilir.

Yaş ilerledikçe dizlerde oluşan ağrıların en temel nedeni, vücuttaki yıpranmadır. Yaşa bağlı oluşan kireçlenme de diz ağrısı yapabilmektedir. Genelde yaş ilerledikçe merdiven inip çıkmak dizlerde ağrı veya halsizlik olarak kendini gösterir. Dizlerin arkasında bulunan kıkırdak kireçlendi ise bu ağrılara sebebiyet verir. Diz ağrılarının belli başlı nedenleri vardır;

Bacaklarda yapısal bozukluklar

Medial plika bantı diz içindeki normal eklem katlantısının kalınlaşıp diz büküldüğünde ağrı yapmasıdır.

Yaralanmalar

Fazla antrenman veya yüklenme

Bacak kaslarında dengesizlik, zayıflık

Düztabanlık

Mevcut bir diz ağrınız var ise öncelikle doktora görünmeli ve tedavi olmalısınız. Ayrıca bitkilerin şifa gücünden yaralanabilir ve aşağıdaki tarifleri uygulayabilirsiniz.

– 4 bardak suya; 6 tane lahana yaprağı atılır. Kaynatıldıktan sonra süzülür. 1 tane lahana yaprağı alınıp, ağrıyan yere sarılır, soğudukça, değiştirilir.

– 4 bardak suya birkaç parçaya ayrılmış 8 adet at kestanesi ve bir çorba kaşığı at kestanesi tohumu konur, yarım saat kaynatıldıktan sonra suyun üstüne toplanan tabaka alınıp, temiz bir şişeye konulur. Bu sıvıyla, ağrıyan yerlere masaj yapılır.

– Yarım litre suya; 3 çorba kaşığı ufalanmış papatya çiçeği konur. 15 dakika kaynatıldıktan sonra süzülür. Bu suyla, ağrıyan yerlere masaj yapılır

– 2 kahve fincanı zeytinyağına; 3 kahve fincanı ufalanmış defneyaprağı konur. 12 saat bekletilir. Daha sonra dize masaj yapılır.