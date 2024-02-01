Diyet yapanların favorisi olacak! Kilo aldırmayan kabak pizza tarifi!

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Kabak pizza tarifi, sağlıklı yaşam sürdürmeyi hedefleyenler için ideal bir seçenek sunuyor. Kabak dilimleri, nefis malzemelerle birleşerek hem doyurucu hem de lezzetli bir pizza deneyimi sunuyor. Bu tarif, sadece kilo kontrolü yapmak isteyenler için değil, aynı zamanda sebzeleri daha eğlenceli bir şekilde tüketmek isteyen herkes için harika bir seçenek sunuyor.

KABAK PİZZA MALZEMELERİ

Malzemeler:

2 adet büyük boy kabak

1 su bardağı rendelenmiş light mozarella peyniri

Yarım su bardağı domates sosu (şeker eklenmemiş)

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Karabiber ve tuz (isteğe bağlı)

Un

2 yumurta

Dereotu

1 paket kabartma tozu

KABAK PİZZA NASIL YAPILIR? Fırını önceden 200 dereceye ayarlayın.

Kabakları yıkayıp uç kısımlarını kesin. Ardından, rendeleyin.

Kabak dilimlerini fazla sulanmaması için bir peçete veya kağıt havlu yardımıyla nazikçe kurulayın.

Rendelenen kabaklarla, sarımsak, dereotu, yumurta, kabartma tozu, tuz, mozarella peyniri ve unu koyup karıştırın.

Fırın tepsisine yaydığınız karışımı 200 derece fırında alt üst pişene kadar tutun.

Fırından çıkarılan tabanın üzerine domates sosunu ince bir tabaka halinde yayın.

Taze fesleğen yapraklarını ilave edin ve isteğe bağlı olarak mısır, zeytin, mantar, zeytinyağı, karabiber ve tuz ekleyin.

Fırından çıkardıktan sonra üzerine isteğe bağlı olarak daha fazla taze fesleğen ekleyebilirsiniz.

Kabak pizzanızı dilimleyerek sıcak servis yapın ve hafif, sağlıklı bir pizza deneyiminin keyfini çıkarın!

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