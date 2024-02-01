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        Haberler Yemek Yapma Diyet yapanların favorisi olacak! Kilo aldırmayan kabak pizza tarifi!

        Diyet yapanların favorisi olacak! Kilo aldırmayan kabak pizza tarifi!

        Sağlıklı beslenme ve formunu koruma çabasında olanların ilgisini çekecek lezzetli bir alternatifle tanışın: kilo aldırmayan kabak pizza tarifi! Geleneksel pizzalardan farklı olarak, kabak pizza, hafif ve düşük kalorili bir seçenek sunarak diyet yapanların favorisi olmaya aday.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 17:13 Güncelleme: 01.02.2024 - 17:13
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        Diyet yapanların favorisi olacak!
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        Kabak pizza tarifi, sağlıklı yaşam sürdürmeyi hedefleyenler için ideal bir seçenek sunuyor. Kabak dilimleri, nefis malzemelerle birleşerek hem doyurucu hem de lezzetli bir pizza deneyimi sunuyor. Bu tarif, sadece kilo kontrolü yapmak isteyenler için değil, aynı zamanda sebzeleri daha eğlenceli bir şekilde tüketmek isteyen herkes için harika bir seçenek sunuyor.

        KABAK PİZZA MALZEMELERİ

        Malzemeler:

        • 2 adet büyük boy kabak
        • 1 su bardağı rendelenmiş light mozarella peyniri
        • Yarım su bardağı domates sosu (şeker eklenmemiş)
        • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
        • Karabiber ve tuz (isteğe bağlı)
        • Un
        • 2 yumurta
        • Dereotu
        • 1 paket kabartma tozu

        KABAK PİZZA NASIL YAPILIR?

        • Fırını önceden 200 dereceye ayarlayın.
        • Kabakları yıkayıp uç kısımlarını kesin. Ardından, rendeleyin.
        • Kabak dilimlerini fazla sulanmaması için bir peçete veya kağıt havlu yardımıyla nazikçe kurulayın.
        • Rendelenen kabaklarla, sarımsak, dereotu, yumurta, kabartma tozu, tuz, mozarella peyniri ve unu koyup karıştırın.
        • Fırın tepsisine yaydığınız karışımı 200 derece fırında alt üst pişene kadar tutun.
        • Fırından çıkarılan tabanın üzerine domates sosunu ince bir tabaka halinde yayın.
        • Taze fesleğen yapraklarını ilave edin ve isteğe bağlı olarak mısır, zeytin, mantar, zeytinyağı, karabiber ve tuz ekleyin.
        • Fırından çıkardıktan sonra üzerine isteğe bağlı olarak daha fazla taze fesleğen ekleyebilirsiniz.
        • Kabak pizzanızı dilimleyerek sıcak servis yapın ve hafif, sağlıklı bir pizza deneyiminin keyfini çıkarın!
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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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