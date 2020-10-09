Granola öyle bir lezzet ki sizi sabah kahvaltınızda da gece acıkmalarınızda da yalnız bırakmaz. Tatlı krizi deseniz ona da çözüm olmaktan geri durmaz. O zaman ne yapıyoruz, en güzelinden granola tatlısını evde yapmayı öğreniyoruz.

Ev Yapımı Granola Tarifi İçin Malzemeler:

2 su bardağı yulaf ezmesi

1 çay bardağı ceviz içi

3 yemek kaşığı çiğ kaju fıstığı

1 çay bardağı çiğ badem

1 çay bardağı fındık

4-5 yemek kaşığı vişne kurusu

1 çay bardağı kuru üzüm (çekirdeksiz)

3 yemek kaşığı bal

1/2 su bardağı üzüm pekmezi

1 çay kaşığı tarçın



Ev Yapımı Granola Tarifi Yapılışı?

Badem, fındık, ceviz içi ve kaju fıstığını bir poşetin içine alın.

İri parçalar olacak şekilde kırın.

Tüm kırdığınız kuruyemişleri ayrı bir kaba alın.

Üzerine yulaf, bal, pekmez ve tarçını ekleyerek güzelce harmanlayın.

Fırın tepsisinin altına yağlı kâğıt serin.

Daha sonra kuruyemiş macununu ince olacak şekilde yayın.

Önceden ısıttığınız 185 derece fırında 10 dakika kadar pişirin.

Bu süre sonunda çıkarıp spatula ya da tahta kaşık yardımıyla tekrar karıştırın.

Bir 5 dakika daha fırında pişirin.

Fırından aldıktan sonra tekrar karıştırın.

Oda sıcaklığında bekletin.

Biraz dinlendikten sonra vişne ve üzüm kurusu ekleyin.

Granolanız soğudukça katılaşacaktır.

Tatlınızı elinizle istediğiniz miktarda parçalar kopartarak yiyebilirsiniz.

Cam kavanozun içinde tazeliğini koruyacak olan granola tatlısını, sabah kahvaltılarında afiyetle yiyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Püf Noktası:

Kullanacağınız kuru yemişlerin çiğ olmasına özen gösterin.