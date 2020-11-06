Bu diyet tatlı tarifi ile az kalorili ve sağlıklı bir tatlı ile krizinizi bastırabilirsiniz. Aynı tatlı tarifi dilerseniz muz kivi, gibi meyveler ile de hazırlayabilirsiniz.

Diyet Çilekli Puding Malzemeler

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kadar nişasta

2 yemek kaşığı bal

1 paket vanilya

1 su bardağı kadar doğranmış çilek

Diyet Çilekli Puding Yapılışı

Diyet çilekli puding imiz için, bütün çileklerimizi robotumuzun içine alıp, püre kıvamına getiriyoruz.

imiz için, bütün çileklerimizi robotumuzun içine alıp, püre kıvamına getiriyoruz. Ardından ocağa bir tencere alıp, sütümüzü, nişastamızı ve balımızı koyup, 3-4 dakika pişiriyoruz.

Hazırladığımız çilek püremizi ilave edip, kaynayana kadar sürekli karıştırıyoruz.

Kaynamaya başlayan puding imizin içerisine son malzememiz olan vanilyamızı ilave edip, 4-5 dakika daha kaynatıyoruz.

imizin içerisine son malzememiz olan vanilyamızı ilave edip, 4-5 dakika daha kaynatıyoruz. Kıvamı gelen pudingimizi ocaktan alıp, kaselerimize paylaştırıyoruz.

Diyet çilekli puding tarifi miz artık hazır.

miz artık hazır. Soğuduğunda servise sunabilirsiniz. Afiyet olsun.