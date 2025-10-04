Habertürk
        Diyarbakır haberleri: İşe giderken kaldırımda öldürüldü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İşe giderken kaldırımda öldürüldü!

        Diyarbakır'da, 35 yaşındaki Ufuk Güner, kaldırımda yürürken silahla vurularak öldürüldü. Güner'in, daha önce husumetlileri tarafından yaşadığı mahalleden gönderildiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 07:53 Güncelleme: 04.10.2025 - 10:12
        İşe giderken kaldırımda öldürüldü!
        Diyarbakır'da iddiaya göre Ufuk Güner (35), husumetli oldukları aile tarafından yaşadıkları mahalleden gönderildi.

        SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

        Güner, sabah saatlerinde işe giderken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Kamışlı Bulvarı'nda silahlı saldırıya uğradı.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Güner'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
