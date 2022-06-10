Diyarbakır'daki tarihi kalede önemli keşif!

DHA

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi İçkale'de yapılan restorasyon çalışmalarında 3 insan iskeletine ve kemiklere rastlandı.

DHA'nın haberine göre iskelet ve kemikler, kayıt altına alındıktan sonra Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İskelet ve kemiklerin antropologlar tarafından yapılacak detaylı incelemenin ardından hangi döneme ait oldukları belirlenecek.

Yapılan ilk incelemede insan iskeletleri ve kemiklerin yakın döneme ait olmadığı belirtilirken, Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ve yönetim kurulu üyeleri de restorasyon çalışmasının yapıldığı alana giderek konu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

DİYARBAKIR BAROSUNDAN AÇIKLAMA

Diyarbakır Barosu'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Restorasyon çalışması yürüten özel şirkete ait yetkililerle yapılan görüşmede, mayıs ayında çalışmalar esnasında 3 insan iskeletine denk gelindiği, söz konusu insan iskeletlerini usulü dahilinde kayıt altına alıp görüntülendiği, tutanağa bağlandığı ve raporlarıyla birlikte Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği bilgisi verilmiştir. Müze yetkilileri ile yapılan görüşmede üç insana ait iskeletlerin kendilerine teslim edildiği, muhafaza altına alındığı bilgisi verilmiştir. Diyarbakır Barosu olarak süreci takip edip insan iskeletlerinin kime ve hangi tarihe ait olduğu konusunda yasal süreci başlatacağımızı kamuoyuyla paylaşırız" denildi.