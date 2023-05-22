Diyarbakır'daki taciz iddiasında meydan dayağı!

Diyarbakır'da M.A. (23), takip ettiği M.T. (26) adlı kadının dini nikahla birlikte yaşadığı Y.B. (26) ve arkadaşları tarafından dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, hastanede tedaviye alınan M.A., eski kız arkadaşına benzettiği için M.T.´yi takip ettiğini öne sürdü.

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi´nde meydana geldi. M.T. caddede yürürken M.A.´nın kendisini takip ettiğini fark edip, dini nikahla birlikte yaşadığı Y.B.´yi telefonla arayarak haber verdi.