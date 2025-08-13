Habertürk
    Takipde Kalın!
        Diyarbakır'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        Diyarbakır'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktördeki bir kişi öldü, sürücü yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 18:36 Güncelleme: 13.08.2025 - 18:36
        Diyarbakır'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Kaza, akşam saatlerinde Kulp ilçesi kırsal Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi.

        İ.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, engebeli arazide kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Gülistan Dağtekin olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dağtekin’in cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #Diyarbakır
        #diyarbakır haber
        #yerel haber
