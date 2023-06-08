Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da tarihi çeşmeler yeniden suyla buluşacak

Diyarbakır'da tarihi çeşmelerden yıllar sonra yeniden su akacak

Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek restorasyon çalışmasıyla tarihi çeşmelerden yeniden su akacak

Giriş: 08.06.2023 - 18:18 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da tarihi çeşmeler yeniden suyla buluşacak
AA

Diyarbakır'da, restore edilecek tarihi çeşmelerden yeniden su akacak.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, ilk etapta, Kurtoğlu, Katırpınar, Arbedaş, Tahtalı Kastal Sokak ve Dabanoğlu çeşmelerini restore ederek, onlarca yıl sonra bu çeşmelerden su akmasını sağlayacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, özellikle tarihi Sur ilçesindeki çeşmelerin turizme büyük katkı sağladığını söyledi. Yürüttükleri çalışmanın önemine değinen Tutşi, "Restore edilecek çeşmelerden biri de Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerinde bulunan 148 yıllık Kurtoğlu Çeşmesi" ifadesini kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
100 dönümlük ekili buğday küle döndü
100 dönümlük ekili buğday küle döndü
Diyarbakır'daki kavgada yaralanan 6 kişiden 1'i öldü
Diyarbakır'daki kavgada yaralanan 6 kişiden 1'i öldü
Çocuğu örgüte gönderme iddiasına istenen ceza belli oldu
Çocuğu örgüte gönderme iddiasına istenen ceza belli oldu
Tartıştığı eşini bıçakla öldürdü
Tartıştığı eşini bıçakla öldürdü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.