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        Haberler Gündem Çevre Diyarbakır'da kaçak ava 462 bin 571 lira ceza | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da kaçak avlananlara 462 bin 571 lira ceza verildi

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kaçak avlanan 9 kişiye toplam 462 bin 571 lira para cezası kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:39 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:39
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        Diyarbakır'da kaçak ava 462 bin 571 lira ceza
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        Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çüngüş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Kırsal Çaybaşı Mahallesi Kaçar mezrası mevkisinde, avcılığın yasak olduğu bölgede tuzaklama yöntemi ile kaçak keklik avlandığını tespit etti.

        Bölgede yapılan çalışmada, 25 keklik, 20 keklik kafesi, 18 tuzaklama ağı ve 3 el feneri ele geçirildi. Ekipler, kaçak avlanan 9 kişiye toplam 462 bin 571 lira ceza kesti. Ele geçirilen malzemeler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

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        #kaçak av
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