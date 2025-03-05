Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da İtalyan mandaları görücüye çıkacak | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da İtalyan mandaları alıcıları için görücüye çıkacak

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde (DÜ) İtalyan mandasından alınan embriyoların Anadolu mandalarına nakledilmesiyle doğan 6 yavru, alıcıları için görücüye çıkacak. Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yayla, "Fakültemize bağlı çiftlikte İtalyan mandası embriyoları transfer edilerek yüzde 100 İtalyan mandaları elde edildi. Doğan yavrular yüksek kaliteli bir gen taşımakta. Bu gen niteliği taşıyan yavruların çiftçiye, yetiştiriciye ulaşmasını hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 15:22 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da İtalyan mandaları görücüye çıkacak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde (DÜ) İtalyan mandasından alınan embriyoların Anadolu mandalarına nakledilmesiyle doğan 6 yavru, alıcıları için görücüye çıkacak. DÜ Veteriner Fakültesi'nce 5 yıl önce "Diyarbakır'da Mandalarda Embriyo Transferi-Çekirdek Sürü Yöntemiyle Verimlerin, Yetiştirici Kazancının ve İstihdamın Artırılması" projesi hayata geçirildi.

        Proje kapsamında İtalyan mandalarından alınan embriyoların Anadolu mandalarına nakledilmesiyle doğan ve şu anda 26-27 aylık olan 6 manda yavrusu, satışa sunulmak için Veteriner Fakültesi Manda Çiftliğinde üreticilerin beğenisine sunulacak.

        Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yayla, fakülteye bağlı Manda Çiftliğinin bir gen kaynağı niteliğinde olduğunu ve topluma hizmet sunduğunu söyledi. Fakültenin gen bakımından zengin olduğunu dile getiren Yayla, bölgede çiftçi ve yetiştiriciler için İtalyan mandası yetiştirmek amacıyla 2020 yılından beri projeyi sürdürdüklerini bildirdi.

        REKLAM

        Bölgede daha çok Anadolu mandası yetiştiriciliğinin yapıldığını, verimin İtalyan mandasına oranla daha düşük olduğunu, bu nedenle projeyi hayata geçirdiklerini belirten Yayla, proje kapsamında kalitesi ve verimi daha yüksek olan İtalyan mandası ürettiklerini kaydetti. Yayla, şöyle konuştu:

        "Fakültemize bağlı çiftlikte İtalyan mandası embriyoları transfer edilerek yüzde 100 İtalyan mandaları elde edildi. Doğan yavrular yüksek kaliteli bir gen taşımakta. Bu gen niteliği taşıyan yavruların çiftçiye, yetiştiriciye ulaşmasını hedefliyoruz. Yavru mandalarımız görücüye çıkacak. Yetiştiricilere duyurular yapıldı. Talip olanlar gelip yavru mandaları yerinde görecek. Yavrulardan 4'ü yüzde 100 İtalyan mandası geni taşıyor. Suni tohumlamayla elde edilen 2 manda da yüzde 50 İtalyan manda ırkı geni taşıyor. Bölgeye dirençli ve uyumlular. Projede ilk yavrular 2022'de doğdu. Her yıl yavru almaktayız."

        Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Ana Bilim Dalı Başkanı ve Proje Sorumlusu Doç. Dr. Mehmet Ferit Özmen de amaçlarının İtalyan mandalardan aldıkları embriyoları Anadolu mandalarına naklederek, bu şekilde bölge koşullarına dayanıklı ve verim özellikleri yüksek olan damızlık hayvanları üretmek olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Proje kapsamında 6 düveyi yetiştiricilerle buluşturma heyecanı yaşadıklarını anlatan Özmen, şunları kaydetti:

        "4 düvemiz embriyo naklinden doğmuş saf İtalyan mandalar. 2 düvemiz de yüzde 50 melez. Anneleri yerli, babaları İtalyan suni tohumlama sonucu meydana gelen yavrularımız. Diyarbakır Türkiye'de manda yetiştiriciliğinde ilk 3'te yer alıyor. Diyarbakır'ımızda manda yetiştiriciliğini küçük aile işletmeleri yapıyor. Damızlık manda tedariki ciddi maliyetlere sebep oluyor. Bunu üniversite bünyesinde kurduğumuz çiftlikte üretip işletmelerimize sunma faaliyetine girdik."

        Proje kapsamında 2022'de "Dicle" ismini verdikleri dişi mandanın doğduğunu, bu mandayı yaklaşık 2 ay önce anne adaylığına aldıklarını kaydeden Özmen, mandanın şu anda gebe olduğunu bildirdi.

        Özmen, "Dicle'miz işletmemizde kalacak ama Dicle'nin kardeşlerini yarın yetiştiricilerimizle buluşturacağız. Bu şekilde Diyarbakır'da mandacılık yapılan işletmelerde özellikle süt verimi yüksek olan İtalyan mandası ve Anadolu mandası melezlerini vermek istiyoruz. Birim olarak süt veriminin artmasını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #diyarbakır haberleri
        #italyan mandaları
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Habertürk Anasayfa