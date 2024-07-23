İki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Fatih Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'nde kimlikleri henüz öğrenilemeyen iş yeri sahibi ile kiracısı arasında çıkan tartışma, yakınlarının da karıştığı silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.