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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da husumetli ailelerin kavgasında bir ev kundaklandı: 6 gözaltı | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da husumetli ailelerin kavgasında bir ev kundaklandı: 6 gözaltı

        Diyarbakır'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralıyla birlikte olay yerinden kaçan 6 şüpheli, takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 1 tabanca ele geçirildi. Devam eden olaylarda husumetliler, bir evi ateşe verdi. Mahallede güvenlik önlemleri alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 06:44 Güncelleme: 02.08.2024 - 06:44
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        Husumetli ailelerin kavgasında bir ev kundaklandı: 6 gözaltı
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        Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Husumetli iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

        DHA'nın haberine göre; olayda A.K, tabancadan ateşlenen kurşunun bacağına isabet etmesiyle yaralandı. Taraflardan N.K, M.K, C.K, A.K. ve Ö.K, yanlarına yaralı A.K’yi da alarak, hafif ticari araçla olay yerinden kaçtı.

        İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, takip ettiği hafif ticari aracı Yenişehir ilçesindeki İstasyon Caddesi’nde durdurdu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı olan A.K, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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        Hafif ticari araç ise çekiciyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        DEVAM EDEN TARTIŞMADA EVİ ATEŞE VERDİLER

        Olayın ardından Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi’nde devam eden gerginlikte, husumetli ailelerden biri, karşı taraftakilerden birine ait evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        MAHALLEDE GENİŞ ÇAPLI ÖNLEM ALINDI

        Güvenlik güçleri, husumetli aile bireyleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş çaplı önlem aldı. Polis, olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        #Son dakika haberler
        #Diyarbakır
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