Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Diyarbakır'da fidan diktiler | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da çocuklar ve gençler fidan dikti

        Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenişehir Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:50 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da fidan diktiler
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'da çocukların ve gençlerin çevre bilincini artırmak ve doğaya katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenişehir Gençlik Merkezi tarafından fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

        Gönüllü çocuk ve gençler ile merkez çalışanlarının katıldığı etkinlikte, çeşitli türde fidan dikimi yapıldı.

        Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü İskan Erpin, doğa sevgisini aşılamaya yönelik bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirterek, "Gençlerimizle birlikte doğayı korumaya ve çevremizi yeşillendirmeye devam ediyoruz. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #diyarbakır haberleri
        #fidan dikimi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Bayram tatilinin en acı fotoğrafı! Bir anne ve 3 çocuk!
        Bayram tatilinin en acı fotoğrafı! Bir anne ve 3 çocuk!
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        MSB: Suriye'deki iddialara itibar edilmemeli
        MSB: Suriye'deki iddialara itibar edilmemeli
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kardiyoloji uzmanından kalp gribi uyarısı!
        Kardiyoloji uzmanından kalp gribi uyarısı!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Yunanistan'ın 25 milyar euroluk savunma planı
        Yunanistan'ın 25 milyar euroluk savunma planı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Habertürk Anasayfa