Diyarbakır'da fidan diktiler

Diyarbakır'da çocukların ve gençlerin çevre bilincini artırmak ve doğaya katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenişehir Gençlik Merkezi tarafından fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Gönüllü çocuk ve gençler ile merkez çalışanlarının katıldığı etkinlikte, çeşitli türde fidan dikimi yapıldı.

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Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü İskan Erpin, doğa sevgisini aşılamaya yönelik bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirterek, "Gençlerimizle birlikte doğayı korumaya ve çevremizi yeşillendirmeye devam ediyoruz. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı.