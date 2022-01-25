Diyarbakır'da dava sonrası ortalık savaş alanına döndü

DHA

Diyarbakır Adliyesi'nde görülen dava sonrası çıkışta iki aile arasında çıkan kavga cinayetle sonlandı. Kavgada yaralanan 4 kişiden Serkan Garlı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde, Diyarbakır Adliyesi'nin karşısındaki Lise Caddesi'nde meydana geldi. Aralarındaki husumet nedeniyle davalık olan Garlı ve Bekmezcioğlu ailelerinin bireyleri duruşma çıkışı tartıştı.

İKİNCİ KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI

Polis ekipleri araya girerek tarafları uzaklaştırdı. Ancak bir süre sonra taraflar yeniden karşı karşıya geldi. Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 kişi gözaltına alındı.

TEDAVİ ALTINDAKİ YARALILARDAN BİRİ ÖLDÜ

Hastanede tedavileri süren yaralılardan Serkan Garlı, bugün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından savcı talimatıyla serbest bırakılırken, 3 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.