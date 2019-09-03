Diyarbakır'da 17 yaşındaki oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden bir anne daha HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

AA'nın haberine göre, Fevziye Çetinkaya, 4'ü kız 11 çocuğundan S. Çetinkaya'nın (17),30 Ağustos'ta HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek, İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Anne Çetinkaya sabah saatlerinde, beraberinde eşi Şahap ve 4 çocuğu ile geldiği merkez Bağlar ilçesindeki HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı.

'OĞLUM GELSİN BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUZ'

İHA'nın haberine göre, anne Feyziya Çetinkaya, hiçbir şey talep etmediğini sadece oğlunu istediğini söyledi. Oğlunun getirilmesini isteyen acılı anne, gelene kadar beklemeye devam edeceklerini ifade etti.

S. Çetinkaya’nın babası Şahap Çetinkaya ise, çocuklarının sürekli HDP’ye gelip takıldığını belirterek, "Cumadan sonra biz dün karakola gittik. Karakolda terörle mücadele ekipleri çocuğumuzun Mardin Dargeçit’ten Suriye’ye gönderildiğini söyledi. Çocuğum Suriye’ye gönderilmiş. Bize yardımcı olunsa inşallah çocuğumuzu getireceğiz. Yardım edilmezse biraz zor getiririz. Olay sonrası bizde HDP il binası önünde beklemeye başladık. Oğlum gelene kadar buradan kalkmayacağız. Nereye gidelim, imkanımız da yok. Ben buraya 10 defa geldim. Benim 4 tane çocuğum var, hepsi boştadır. Ben bunlara on defa ricaya geldim benim bir tek çocuğumu belediyeye alın. Ya çöpçü ya da başka bir iş verin dedim, hiç kimse bana sormadı. Bizim köyün yarısı belediyede çalışıyor, benim çocukları hep dağlara gönderiyor. Onları hep çalışmaya gönderiyor. Oğlumuz gelsin başka bir şey istemiyoruz. Oğlumuz kurtulsun başka bir şey istemiyoruz” dedi.

HACİRE ANNE İKİ GÜN EYLEM YAPMIŞTI

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonucunda anne Akar, 24 Ağustos'ta oğluna kavuşmuştu.