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Diyarbakır'da 137 karpuz koruma altına alındı

Diyarbakır´da, 21 Eylül´de düzenlenecek '12'nci Diyarbakır Karpuz Festivali'ndeki yarışma için her biri 30 kiloyu aşan 137 Diyarbakır karpuzu, Et ve Süt Kurumu'nun soğuk hava deposunda bekletiliyor.

15.09.2022 - 12:45 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Diyarbakır´ın coğrafi işaretli ürünlerinden olan ve ağırlığıyla ünlü karpuzun hasadı yapıldı. Üreticiler, 21 Eylül´de düzenlenecek '12'nci Diyarbakır Karpuz Festivali´nde yarıştıracakları karpuzlarını Et ve Süt Kurumu´nun soğuk hava deposunda saklamaya başladı. 

  • 30 kiloyu aşan karpuzların olacağı yarışmaya sayılı günler kala depodaki sayı, 137'ye ulaştı. Üzerinde üreticilerin isimleri yazılı olan karpuzlar, kilitlenerek korumaya alındı.

  • Öte yandan karpuzlar, depoya konulurken, kilolarında düşme olması durumuna karşı ilk önce jüri tarafından tartılıyor. Ardından kilolarına göre üzerine etiket yapıştırılan karpuzlar, depolarda bekletiliyor. Yarışmada ise burada yapılan işlemdeki rakam geçerli oluyor. 

  • ESKİ BİRİNCİ, YARIŞMAYA 45 KARPUZLA KATILACAK

    Bismil ilçesinde, Dicle Nehri kenarında 40 hektarlık arazide karpuz üreten ve önceki yarışmalarda birincilik dahil birçok derece elde eden Adil Aydın, yarışmaya bu sene 45 karpuzla katıldığını belirterek, "Burada amaç birincilik, ikincilik veya üçüncülük almak değil. Önemli olan, Diyarbakır karpuzunu yaşatmaya devam etmek ve bu devasa karpuzların varlığını bizden sonraki nesillere bırakmaktır.

  • Diyarbakır karpuzunu dünyaya tanıtmak ve yaşatmak adına elimden geleni yapıyorum. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. Niyetimiz derece almak değil, ödül almak değil. Kaybolmaya yüz tutmuş olan bu ürünümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. 1980 yılından beri bu mesleğin içerisindeyiz.

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