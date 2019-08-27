27 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
DHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, HDP'li belediye yönetiminin işten çıkardığı 54 şehit yakını ile gaziyi yeniden işe aldı.
31 Mart yerel seçimleri sonrası HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce işten çıkartılan aralarında şehit yakını ve gazilerin de olduğu 54 kişi, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun İçişleri Bakanlığı'nca Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasının ardından yeniden işe alındı.
'SİZLER BU ÜLKENİN EN DEĞERLİ EMANETİSİNİZ'
İşlerine yeniden başlayan şehit yakınları ve gaziler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na teşekkür etmek için belediye binası önünde bir araya geldi. İşçilerle görüşen Vali Güzeloğlu, hiç bir haksızlığa izin vermeyeceklerini söyledi. Şehit yakınları ve gazilerin ülkenin en büyük değerlerinden olduğunu söyleyen Vali Güzeloğlu, ''Biz ilk gün söyledik, hiç bir haksızlığa izin vermeyeceğiz. Belediyede ve belediye hizmetlerinde hiç bir yanlışa izin vermeyeceğiz. Sizler bu ülkenin en değerli emaneti şehit ve gazi yakınlarımızsınız. Her biriniz bu memleket için canını feda eden aziz şehitlerimizin yakını, akrabalarısınız. Sizlerin bizim işe aldıktan sonra işten çıkartılmaları, toplum ve hepimizin vicdanını yaraladı. Şehidin yakınını belediyenin dışına iteni, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bizler de dışarıya ittik. Sizler millete hizmet için çalışan, her birisi bu anlamda olan değerli kardeşlerimizsiniz. Ben hepinize yeniden başladığınız işinizde başarılar ve muvaffakiyet diliyorum" dedi.
'ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN'
İşine geri dönenler arasında bulunan şehit yakını Elif Bat, HDP yönetiminin, görev geldiği gibi işine son verdiğini söyledi. Bat, "HDP yönetimi başa gelir gelmez işçi kıyımı yaptı. Bizler, 70'e yakın kişi, işten çıkarıldık. Allah devletimize zeval vermesin, bu duruma son verdi. Çok şükür ki arkadaşlarımızın hepsinin yeniden girişleri yapıldı. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimize, İçişleri Bakanımıza ve Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu'na teşekkür etmek için burada toplandık" diye konuştu.
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