Üç ayların sonuncusu olan mübarek Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tövbe mağfiret ayı olan Ramazan ayında oruçlar tutulacak ve iftarlar yapılacak. Peki İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? İşte 2022 Diyanet takvimi

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 1 Nisan gecesi sahur yapacak ve 2 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak.

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2 Şubat ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

2 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI

27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ

1 Mayıs PAZAR: AREFE

2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

8 Temmuz CUMA: AREFE

9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

30 Temmuz CUMARTESİ: HİCRİ YILBAŞI

8 Ağustos PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ

7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ