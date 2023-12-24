Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Şehitler için bu sabah tüm camilerde dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Şehitler için bu sabah tüm camilerde dua edilecek

REKLAM advertisement1

Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şehitler için bugünkü sabah namazında tüm camilerde dua edeceğini açıkladı.

Erbaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. 24 Aralık 2023 Pazar günü (yarın) sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için bütün camilerimizde dua edeceğiz İnşallah. Aziz milletimizi duaya katılmaya davet ediyorum. Şehitlerimizin mekânları cennet, makamları âlî olsun.

Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.



24 Aralık 2023 Pazar günü (yarın) sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan… pic.twitter.com/pM0m7aeZ87 — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) December 23, 2023

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir