17 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin Türkiye'de görülme sıklığı her geçen gün artıyor.
Diyabet hastalığı, özellikle çocuklar için gizli bir tehlike oluşturuyor. Hastalığı yönetebilmek çocuk sağlığı için oldukça önemli. Bunun için de çocuklar için oluşturulan diyabet yaz kamplarının önemli büyük.
Türkiye'de de 20 bini aşkın diyabetli çocuk bulunmakta. 1 Nisan'da, Şile'de açılacak olan diyabet kampının amacı da diyabetli çocuklara, başka diyabetli çocuklarla arkadaşlık kurabilmelerini sağlamak, kendi kendine tedavi edebilme bilinci sağlamak ve hastalıkla ilgili eğitimler almak.
Türkiye Diyabet Vakfı, 2012 yılından bu yana Şile'nin Doğancılar Köyü'nde bir diyabet köyü inşa ediyor. Çalışmaların sonuna gelinen diyabet köyünün biten bölümleri hizmete açıldı.
Şile Diyabet Eğitim ve Yaşam Köyü, Dünya Diyabet Haftası'nda çok sayıda uzmanla birlikte TİP 1 diyabet hastası çocukları bir araya getirdi.
Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, "Bu eğitim kampı onları bir araya getiriyor. Ailelerinin desteği olmadan, kendi başlarına insülin yapmayı öğrenecekler, kan şekerini ölçebilecekler, hastalık yönetimini öğrenecekler." dedi.
Diyabetli çocuklar yaz tatillerinde 1 hafta boyunca kendileri gibi diyabetli çocuklarla vakit geçirecek, kan şekerini ölçüp, insülin yapmayı öğrenecek.
Diyabetli Çocuklar ve Gençlerle Dayanışma Toplantısı'nda destekçiler de unutulmadı. Ciner Medya Grubu'na da Diyabet Köyü'ne desteklerinden dolayı plaket verildi.
Teşekkür plaketini, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!