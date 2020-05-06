Diyabet hastalarına Ramazan'da beslenme önerileri

AA

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı, Ramazan ayında diyabet hastalarına tavsiyelerde bulundu.

AA'nın haberine göre, Prof. Dr. Kılıçlı “Diyabetliler sahur ve iftarda şekerli ve yağlı yiyeceklerden uzak durmalı, tam tahıllı, yulaflı gıdalar, yoğurt, sebze ve uygun miktarlarda meyve tüketmeli. Kafeinli içecekler idrar söktürücü özelliği nedeniyle sıvı kaybı yaparak böbrek yetmezliği riskini artırabilir. Şeker hastaları, şekersiz ve kafeinsiz içecekleri tercih etmeli" dedi.

"DİYABET HASTALARI HEKİMİNE DANIŞARAK ORUÇ TUTMALI"

Diyabet hastalarının hekimine danışarak oruç tutmalarını vurgulayan Prof. Dr. Kılıçlı, “Diyabetik hastaların oruç tutmasına, laboratuvar değerleri, eşlik eden kronik hastalık durumu gibi faktörlerin de göz önünde bulundurularak hekim kontrolünde birlikte karar verilmesini öneriyorum. Uygun olmayan hastaların oruç tutması, kan şekerinde ciddi düşme veya yükselmelere, sıvı kaybına ve damar tıkanıklıklarına yol açabilir” uyarılarında bulundu.

Kılıçlı, hastaların son dönemdeki sağlık durumlarının da göz önüne alınmasının önemine değinerek, şunları kaydetti: “Ciddi düzeyde kan şekeri düşüklüğü veya koma nedeniyle hastanede yatarak tedavi görmesi, gebelik, ayakta yara olması, kalp veya böbrek hastalığı bulunması, kan şekerlerinin kontrolsüz olması, ateş, öksürük, bulantı veya kusma gibi belirtiler göstermesi hayati riskleri artırıyor. Ayrıca hastalar ağır egzersizlerden kaçınması gerekiyor. Ağır egzersizler kan şekeri düşüklüğüne ve sıvı kaybına neden olabilir. Bu durum ise tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Diyabetli kişi günlük aktivitelerine devam ederek, hafif ve orta düzeyli egzersiz yapabilir. Bu şekilde kişi kilo kontrolü sağlayarak, kalp damar hastalıkları riskini de azaltır."

"HASTALAR KAN ŞEKERİ ÖLÇÜMLERİNE DEVAM ETMELİ"

Prof. Dr. Kılıçlı, Ramazan süresince diyabet hastalarının bir grubunda tedavi değişikliğine gidilebileceğini belirterek, özellikle derin kan şekeri düşüklüğüne sebep olacak ilaçların mümkünse kesilerek farklı ajanlara geçilmesini önerdi.

Ramazan süresince şeker hastalarının kan şekeri ölçümlerine devam etmeleri tavsiyesinde bulunan Kılıçlı, şu ifadeleri kullandı: “Böylece gün içindeki düşmeler veya yükselmeler daha erken fark edilebilir. Sahurdan önce, sabah uyanıldığında, öğle vakti, öğleden sonra, akşam iftardan önce ve iftardan 2 saat sonra olacak şekilde ölçümlere devam etmelisiniz. Bu zamanların dışında hastalar kendilerini kötü hissettikleri anlarda da ölçüm yapılmalı. Özellikle terleme, çarpıntı, baş dönmesi, sinirlilik, halsizlik gibi şeker düşmesi belirtisi olanlarda ölçüm o anda gerçekleştirilmeli. Kan şekerinin düşük veya yüksek çıktığı durumlarda mutlaka hekime danışılmalıdır. Böyle durumlarda hastalarda tedavi değişikliğine gidilmesi gerekebilmektedir.”