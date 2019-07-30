Türkiye'de her geçen gün etkisini artıran rap müziğinin hayatıma soktuğu yeni kelime 'diss' ya da 'diss atmak'. İlk olarak Norm Ender'in yeni şarkısı 'Mekan Sahibi'nde son dönemin popüler MC ve yapımcılarına diss atması rap camiasını karıştırdı. Norm Ender'e cevap gecikmedi. Norm Ender'in şarkısından kısa süre sonra Ezhel de 'Lolo' isimli şarkı ile diss'e yanıt verdi. Ardından da Ben Fero diss'leşmeye, Ezhel'in 'Lolo' şarkısını söylediği videoyu paylaşarak dahil oldu.

Şarkıları milyonlarca kez dinlenen ünlü rapçilerin girdiği bu diss'leşmeler sosyal medyada da gündeme geldi ve kısa sürede öne çıkan konular arasında yer aldı. Peki diss atmak ne demek? HT Stüdyo sordu, vatandaş cevapladı...

DISS NE DEMEK?

Diss kelimesi kısaca rapçilerin birbirlerini yermek için söyledikleri parçalar olarak tanımlanabilir. Diss için, Türk Halk Müziği ozanlarının yaptığı aşık atışmasının rap müziğindeki versiyonu da denilebilir.

Rap argosunda diss söylemek; diss atmak olarak kullanılır. Diss atıldığında karşı taraf cevap veriyorsa buna diss'leşme denir.