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Disney Plus Türkiye ücreti ne kadar? Disney Plus Türkiye üyelik ücreti açıklandı mı?

Disney Plus Türkiye ücreti günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Yurt genelinde platforma üye olmayı düşünen binlerce vatandaş; Disney Plus Türkiye ücreti ne kadar sorusunun cevabını arıyor. İşte ayrıntılar...

28.04.2022 - 17:00 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformlarından biri olan Disney Plus'ın Türkiye fiyatları belli oldu. Peki Disney Plus abonelik ücreti ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

  • DISNEY PLUS NE KADAR?

    Disney+, bu yaz yayına gireceği 42 ülke ve 11 yeni bölgenin lansman tarihlerini açıkladı. Platform, Türkiye’de 14 Haziran’da yayına başlayacak. Ayrıca Disney+ Türkiye’deki üyelik ücretini aylık 34,99 TL ya da yıllık 349,90 TL olarak belirledi.

  • Disney Plus Tarihçesi

    The Walt Disney Company'nin bölümü olan Walt Disney Direct-to-Consumer & International (Walt Disney Doğrudan & Uluslararası Tüketici) tarafından işletilen over-the-top (OTT) katılımlı talebe dayalı Amerikan video servisidir. Servis Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 Kasım 2019'da faaliyete başladı. İçerik olarak Walt Disney Stüdyoları ve Walt Disney Televizyonu'ndan filmler ve dizilere odaklanıyor. Ayrıca Pixar, Marvel, Lucasfilm, National Geographic Ortaklıkları ile 20th Century Fox içeriği de dâhil olmak üzere mevcut ve yeni orijinal filmler ile televizyon dizilerini yayımlar.

  • Disney Plus'ın yanısıra HBO Max'in de 2022 içerisinde Türkiye'de yayına başlaması bekleniyor.

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