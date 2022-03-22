DISNEY CHANNEL'DAN RESMİ AÇIKLAMA!



Disney Channel, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Size biraz hüzünlü biraz mutlu bir haberimiz var; sihirli kanalımız Disney Channel ile artık vedalaşıyoruz. Ancak sakın üzülmeyin arkadaşlarımız çünkü bu asla bir son değil, hepimiz için yepyeni bir başlangıç.