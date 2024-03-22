Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den İsrail Dışişleri Bakanı'nın paylaşımına tepki

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma ilişkin, "Tarihte ilk kez, tüm dünya kamuoyu, suç işleyen İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap verecekleri günü sabırsızlıkla beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Sözcü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı'nın bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımı konusuna ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

İsrail makamlarının, Filistin topraklarını işgal ettikleri ilk günden bu yana, Filistinlilere karşı işledikleri ağır suçların gizli kalması için büyük bir çaba harcadıklarını, kendilerine bir dokunulmazlık zırhı yaratmaya çalıştıklarını kaydeden Keçeli, gerçekleri tüm çıplaklığıyla haykıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldıklarını belirtti.

REKLAM Keçeli, şu değerlendirmede bulundu: "Ancak, İsrail'in Gazze'de son 6 aydır işlediği suçlar, artık saklanamaz hale gelmiştir ve İsrail soykırım işlemekle yargılanmaktadır. Tarihte ilk kez, tüm dünya kamuoyu, suç işleyen İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap verecekleri günü sabırsızlıkla beklemektedir. Türkiye, doğruları söylemeye ve Filistin halkına karşı uygulanan tarifsiz zulmü gündeme getirmeye sonuna dek devam edecektir." *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.