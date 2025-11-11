Habertürk
        Dışişleri Pakistan'daki terör saldırısını kınadı | Dış Haberler

        Dışişleri Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

        Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da gerçekleşen terör saldırısını güçlü bir biçimde kınadı. Yapılan açıklamada "Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.11.2025 - 18:53 Güncelleme: 11.11.2025 - 18:58
        Dışişleri Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
        Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da gerçekleşen terör saldırısını güçlü bir biçimde kınadıklarını bildirdi.

        Pakistan'da Meydana Gelen Terör Saldırısı Hk. başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bugün (11 Kasım) meydana gelen terör saldırısını güçlü biçimde kınıyoruz.

        Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

        Türkiye, terörle mücadelesinde Pakistan’la dayanışmasını sürdürecektir."

        PAKİSTAN'DAKİ TERÖR SALDIRISI

        Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısı sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

        Pakistan'ın Dawn gazetesinin haberine göre, polisin yaptığı açıklamada, İslamabad'daki bölge mahkeme binası yakınlarında patlama sesi duyulmasının ardından acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

        Güvenlik güçlerinin bölgeyi kordona almasından sonra polisin yaptığı açıklamada, patlamanın intihar saldırısı sonucu meydana geldiği doğrulandı.

        Polis, saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını ifade etti.

        Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, intihar saldırısını şiddetle kınadı.

        Zerdari, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Pakistan Savunma Bakanı Asıf, saldırıyı "Afganistan'dan bir mesaj" olarak yorumladı

        Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Savaş halindeyiz. Pakistan ordusunun Afganistan-Pakistan sınırında ve Belucistan'ın uzak bölgelerinde bu mücadeleyi verdiğini düşünenler bugün İslamabad'da bölge mahkemesindeki intihar saldırısını uyanış çağrısı olarak görmeli." ifadelerine yer verdi.

        Bu ortamda Afganistan yönetimi ile "başarılı müzakere umudunu korumanın nafile olduğunu" savunan Asıf, saldırıyı Kabil'den bir mesaj olarak yorumladı.

        Asıf, "Pakistan buna yanıt verecek güce sahiptir." ifadesini kullandı.

        Pakistan Başbakanı Şerif, saldırıyı kınadı

        Pakistan resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan'a (APP) göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yaptığı açıklamada" terör saldırısı" diye nitelediği intihar saldırısını şiddetle kınadı.

        Şerif, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileterek bu saldırının, "Afganistan'daki Hindistan destekli grupların saldırılarının devamı olduğunu" savundu.

        Terörle mücadelenin süreceği mesajını veren Şerif, "Hindistan'ın, bölgede terörizmi destekleme politikasını durdurması" gerektiğini ifade etti.

        Afganistan yönetimi saldırıyı kınadı

        Tolo News'ün haberine göre, Afganistan yönetimi Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İslamabad'daki intihar saldırısı ve Hayber Pahtunhva eyaletinin Güney Veziristan bölgesinde bulunan bir okula yönelik terör saldırısından dolayı duyulan üzüntü ifade edildi.

        Açıklamada bu saldırılar kınandı.

