Dışişleri'nden Fahrizade suikastine kınama!

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan İranlı bilim insanı Fahrizade'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili bir mesaj yayınladı. Bakanlık bildiride şu ifadeleri kullandı:

İranlı bilimadamı Muhsin Fahrizade’nin Tahran’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. Bu menfur cinayeti kınıyor, İran Hükümeti ile merhumun ailesine başsağlığı diliyoruz.

"TÜRKİYE TERÖRİZMİN HER TÜRÜNE KARŞIDIR"

Türkiye, bölgede barış ve huzuru bozmaya çalışan her türlü girişime ve faili ya da hedefi kim olursa olsun terörizmin her türüne karşıdır.

Bu doğrultuda, sözkonusu eylemi gerçekleştirenlerin açığa çıkarılmasının ve adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyor, tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgede tırmanmaya yol açacak girişimlerden kaçınmaya davet ediyoruz.