Dışişleri'nden Hindistan'a başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Hint halkına başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Delhi'de dün gerçekleşen patlama neticesinde yaşanan can kayıplarından ötürü üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Hint halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilenerek, "Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede işbirliğine bağlılığımızı yineliyoruz." denildi.