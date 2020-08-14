Dışişleri'nden BAE'ye tepki!

Dışişleri Bakanlığ'nda yapılan açıklamada BAE'nin İsrail'le imzaladığı anlaşmaya tepki gösterildi.

Açıklamada, "Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirliklerinin riyakar davranışını bölge halklarının vicdanı asla affetmeyecektir" denildi.