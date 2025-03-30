Çelik'ten İsrailli bakana sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu'nun soykırımcı hükümetinin Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir. Filistinlilere yönelik zulümleri ile Nazileri geride bırakan bu katliam şebekesi, tüm insanlığın düşmanıdır.

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Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır. Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tehdit eden bu katliam şebekesiyle mücadelesi, tüm insanlığın onurunu koruma mücadelesidir."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN İSRAİL'E SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar tarafından yapılan açıklamayı "küstahça" olarak nitelendirdi ve reddetti.

Bakanlık, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddiaların, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçası olduğu vurgulandı.