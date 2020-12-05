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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı hesabından paylaşılan makaleye cevap verildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, maksimalist ve gayrimeşru deniz sınırı ve hava sahası iddialarına dayanarak Türkiye'ye yönelik AB yaptırımlarını kışkırtmayı hedefliyor. Hiçbir yaptırım Türkiye'nin Meis Adası veya 10 deniz mili kapsayan hava sahası egemenlik haklarından asla taviz vermesine neden olmayacak. Yunanistan, er ya da geç Türkiye ile koşulsuz diyaloğa girmelidir."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 30 Ağustos'ta, Yunanistan'ın Türkiye'ye 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na askeri sevkiyat yaptığı yönündeki haberlere ilişkin, "Basında yer alan haberler doğruysa, bu Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesidir. Ada'nın statüsüne yapılmaya çalışılan gayri meşru değişiklikleri reddediyoruz. Yunanistan bölgede gerginliği artırıcı adımlara devam ederse kaybeden kendisi olacaktır" demişti.