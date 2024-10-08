Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama

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Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan ayrılmak için başvuru yapan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın (9 Ekim) yapılacaktır." denildi.

Lübnan’dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın gerçekleştirilecektir.



Bakanlığımızın konuyla ilgili açıklaması:https://t.co/OYXEakaPTw — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) October 8, 2024

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimizin bugün Beyrut’a doğru yola çıkması öngörülmektedir. Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2.000 yolcudur.

Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır.

Gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir. Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır. Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan’a nakledeceklerdir." Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Geçtiğimiz hafta yaptığımız açıklamayla başvuruları toplamaya başlamıştık. Yaklaşık 2500 vatandaşımız için başvuru yapıldı" açıklamasında bulundu