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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in yasa değişikliği kararına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesini ve Batı Şeria'daki bazı yasadışı yerleşimlerin tahliyesini öngören 2005 tarihli Çekilme Yasası'nda, Homesh, Ganim, Kadim, Sa-Nur yerleşimlerinin tahliyesi maddelerinin iptalini öngören yasa değişikliğinin kabul edilmesini kınıyoruz.

Giriş: 22.03.2023 - 15:17 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in yasa değişikliği kararına kınama
Dışişleri'nden İsrail'e kınama
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Knesset'te onaylanan "çekilme yasası"na ilişkin değişiklik ve yaklaşan Ramazan ayının bölgede artan gerginliğe tepki gösterildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Mübarek Ramazan ayını ifa etmeye hazırlandığımız şu günlerde Kudüs ve Batı Şeria’da artan gerilimden büyük endişe duyuyoruz.

İsrail’in Gazze Şeridi'nden çekilmesini ve Batı Şeria’daki bazı yasadışı yerleşimlerin tahliyesini öngören 2005 tarihli Çekilme Yasası’nda, Homesh, Ganim, Kadim, Sa-Nur yerleşimlerinin tahliyesi maddelerinin iptalini öngören yasa değişikliğinin kabul edilmesini kınıyoruz. Bazı İsrailli Kabine üyelerinin Filistin Devleti ve halkına ilişkin ileri sürdüğü, siyasi, tarihi veya güncel gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan mesnetsiz, sorumsuz ve tahrikkar iddiaları da reddediyoruz.

Tarafları, 19 Mart'ta Şarm El Şeyh'te üzerinde mutabık kalınan, başta Kudüs ve kutsal mekanların tarihi statüsüne saygı gösterilmesi olmak üzere, tüm hususları derhal uygulamaya ve Hamursuz Bayramıyla aynı döneme denk gelen Ramazan ayının huzur içinde geçmesini teminen itidal ve sağduyuya davet ediyoruz."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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