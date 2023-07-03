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Dışişleri Bakanlığı, Cenin kentine yapılan baskını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin Cenin kentine baskınını şiddetle kınadı. Bakanlık, İsrail'e sağduyu çağrısı yaptı.

Giriş: 03.07.2023 - 19:18 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı, Cenin kentine yapılan baskını kınadı
HABERTURK.COM

İsrail'in Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"İsrail güçlerinin İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da bulunan Cenin şehrinde bugün (3 Temmuz) gerçekleştirdikleri baskını şiddetle kınıyoruz.

Bölgedeki mevcut gerilimin bu saldırılarla yeni bir şiddet sarmalını tetiklemesinden derin endişe duyuyor, İsrail makamlarına sağduyulu davranmaları ve bu tür eylemleri durdurmaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz.

Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz."

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