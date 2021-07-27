Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından yürütülen IPA projelerinin kapanış töreni gerçekleştirildi

Ankara'da bir tesiste gerçekleştirilen etkinlik, gazeteci Oylum Talu'nun moderatörlüğünde, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, diplomatik misyonların temsilcileri, projelerde yer alan paydaş sivil toplum kuruluşları ve birçok davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Etkinlikte konuşan Özcan, uzun bir yolculuğun kapanışını yaptıklarına değinerek, Türkiye'nin AB yolculuğu açısından sivil toplumun önemli olduğunu dile getirdi.
Türkiye'nin AB yolculuğunun sadece diplomasi ve bürokrasiye sığdırılacak bir yolculuk olmadığına dikkati çeken Özcan, 2000'li yılların başından beri geliştirilen programlar sayesinde STK'lerin kapasitelerini artırdıklarını, AB'yi ve süreçlerini tanıdıklarını ve bu sayede hizmet sağladıklarını aktardı.
Özcan, uluslararası veya ülke çapında işler yapmak isteyen STK'ler ve yerel olarak faaliyetlerde bulunan ve iş birliği yapmak isteyen STK'ler bulunduğuna değinerek bu çeşitliliğe göre strateji geliştirdiklerini ifade etti.
Sivil Toplum Desteği ve Sivil Toplum Diyaloğu Programları kapsamında 70 projeyi desteklediklerini ve 14 milyon avro kaynak sağlandığını aktaran Özcan, "40 projenin Sivil Toplum Diyaloğu adını verdiğimiz program adı altında her birinin bir veya birden AB üyesi ortağı var. Seçmiş oldukları bir temada birlikte hareket ediyorlar." diye konuştu.
Özcan, "(40 Proje) İklim değişikliği, enerji verimliliği, engelli hakları, sürdürülebilirlik, girişimcilik ve aklınıza gelebilecek birçok konuyu içinde barındırıyor." ifadesini kullandı.
Sivil Toplum Desteği ile 30 proje gerçekleştirildiğini ve bu projelerin ülke bazında faaliyetleri kapsadığını aktaran Özcan, bunların da çocuk haklarından eğitime kadar birçok konuyu barındırdığını belirtti.
Özcan, kapasite geliştirme programları ile bu sivil toplum örgütlerine destek olduklarını ve hangi konularda faaliyette bulunmak istediklerine ilişkin esnek davrandıklarını dile getirdi.
Etkinlik, projelerin paydaşı sivil toplum örgütü temsilcilerinin tecrübelerini paylaşmalarının ardından düzenlenen yemekle sona erdi.
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