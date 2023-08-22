Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'a gidiyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat ve Erbil'de resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Irak'a gidecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 22-24 Ağustos'ta Irak'a resmi bir ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Bağdat'ta ve Erbil'de üst düzey temaslar gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle, Irak'la iş birliğimizi olumlu bir gündem temelinde her alanda daha da ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.