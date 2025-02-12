Dışişleri Bakanı Fidan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan telefon görüşmesi yaptı.

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Görüşmede, Gazze'yle ilgili son gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı.