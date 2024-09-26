Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Malta Dışişleri Bakanı Borg ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile bir araya geldi
Giriş: 26.09.2024 - 23:28 Güncelleme: 27.09.2024 - 01:01
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, New York'ta Türkevi'nde Maltalı mevkidaşı Borg ile görüştü.
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