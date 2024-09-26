Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Malta Dışişleri Bakanı Borg ile görüştü | Dış Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Malta Dışişleri Bakanı Borg ile görüştü | Dış Haberler

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, New York'ta Türkevi'nde Maltalı mevkidaşı Borg ile görüştü.