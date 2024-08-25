Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi'yle telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, mevkidaşına yeni görevinde başarılar diledi.
Giriş: 25.08.2024 - 10:14 Güncelleme: 25.08.2024 - 10:14
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, mevkidaşına yeni görevinde başarılar diledi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, Gazze'de yaşananlar ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.
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