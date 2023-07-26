Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi

        Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi

        Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, bugün Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi.  

        Ajanslar
        Giriş: 26.07.2023 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan, Çinli mevkidaşıyla bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diplomatik kaynaklardan edilinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ÇKP Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, başbaşa ve heyetler arası görüşmelerde ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldı.

        Diplomatik kaynaklar görüşmelerde, 'Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması, Konsolosluk İstişareleri, Karma Ekonomik Komisyonu' gibi iki ülke arasındaki diyalog ve istişare mekanizmalarından daha etkin şekilde istifade edilmesi; ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılması, Kuşak ve Yol ile Orta Koridor girişimlerinin uyumlaştırılması, nükleer enerji, tarım, sivil havacılık, kültür ve turizm konuları üzerinde durulduğunu belirtti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        Endişelendiren görüntü! Binlerce kuşun yaşam alanı
        Endişelendiren görüntü! Binlerce kuşun yaşam alanı
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        İşte büyüleyen değişim!
        İşte büyüleyen değişim!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"