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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, BRICS+ oturumunda konuştu: "İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali savaş suçları ile genişlemekte" | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, BRICS+ oturumunda konuştu: "İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali savaş suçları ile genişlemekte"

        BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen BRICS+ oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali, istila, kitlesel yerinden etme, etnik temizlik ve savaş suçları ile genişlemektedir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 15:23 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:24
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        "İsrail'in işgali savaş suçları ile genişlemekte"
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananlara ve bunun küresel yönetişim üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, "İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali, istila, kitlesel yerinden etme, etnik temizlik ve savaş suçları ile genişlemektedir." dedi.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen BRICS+ oturumunda katılımcılara hitap etti.

        Fidan, küresel ilişkilerde yüksek türbülanslı dönemden geçildiğine işaret ederek, "Küresel ekonomi, pandemi sonrası dönemde direnç göstermeye devam ederken, jeoekonomik görünüm hala zayıf. Hala yüksek enflasyonla karşı karşıyayız. Kırılganlıklar devam ediyor ve jeopolitik gerilimler tırmanabilir." dedi.

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        Bakan Fidan, "kurallara dayalı uluslararası sistem" olarak adlandırılan düzenin, bu çağda dengeli ve hızlı çözümler sunma konusunda yetersiz kaldığını söyledi.

        Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananlara ve bunun küresel yönetişim üzerindeki etkilerine dikkati çeken Fidan, "Birkaç kişinin ikiyüzlülüğü ve stratejik körlüğü nedeniyle 36 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi ve Gazze Şeridi tamamen yok olmanın eşiğinde. İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali, istila, kitlesel yerinden etme, etnik temizlik ve savaş suçları ile genişlemektedir." ifadelerini kullandı.

        - "BRICS içindeki çeşitlilik, kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç"

        Fidan, ABD'nin üç aşamalı ateşkes önerisi doğrultusunda Birleşmiş Miletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından alınan bir kararın olduğunu hatırlatarak, "Bu olumlu bir adım olmakla birlikte yeterli değildir. İki devletli çözüm gerçekleşmeden ne İsrail'in ne de Filistin'in güvenliğinden söz etmek mümkün değildir." diye konuştu.

        Gazze'de son sekiz aydır herkesin gözlerinin önünde cereyan edenlerin, norm ve değerlerin aşındığını açıkça gösterdiğini belirten Fidan, uluslararası düzenin çifte standartlarla yönetilmesine izin verilemeyeceğini, uluslararası ilişkilerde daha fazla işbirliği ve diplomasinin, daha az çatışmanın desteklenmesi gerektiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" mottosu ışığında Türkiye'nin, BM Güvenlik Konseyi ve BM'nin yanı sıra diğer çok taraflı örgütlerde de reformlar yapılması için çaba sarf ettiğini vurgulayan Fidan, "Bu bağlamda BRICS ile işbirliğimize değer veriyoruz. BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz." dedi.

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        #hakan fidan
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