Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mısır'a gidiyor!

AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetine icabetle 18 Mart'ta Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. BÖLGESEL İLİŞKİLER ELE ALINACAK AA'da yer alan habere ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Şukri görüşmesinde, Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

11 YIL SONRA BAKAN DÜZEYİNDE İLK ADIM Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak.

BAKAN ŞUKRİ TAZİYE İÇİN GELMİŞTİ Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu'yla görüşmüştü.

MISIR İNSANİ YARDIMDA BULUNMUŞTU Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.

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