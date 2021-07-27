Dişe diş nasıl yazılır? Dişe diş kelimesinin doğru yazımı nedir? TDK'ya göre dişe diş kelimesinin anlamı nedir?

DİŞE DİŞ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, DİŞE DİŞ şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

dişe diş

1. isim, mecaz Kısasa kısas.

2. isim, mecaz Var olan bütün gücünü kullanarak.